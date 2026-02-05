Ufficiale ChievoVerona, arriva il giovane Desole dal Torino per rinforzare la difesa

Il ChievoVerona ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo di un difensore dalla Primavera del Torino. Si tratta del classe 2006 Fabio Desole, centrale che vanta una solida esperienza nelle nazionali giovanili azzurre (Under 17 e Under 18) e che aveva attirato in passato l'attenzione dell'allora tecnico granata Ivan Juric che lo aggregò in prima squadra. Questo il comunicato e le prime parole del difensore:

A.C. ChievoVerona è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni del difensore classe 2006 Fabio Desole. Il giocatore ha già svolto i primi allenamenti con la squadra e non vede l’ora di scendere in campo con i nuovi colori.

Queste le prime parole di Fabio: “Sento tanta responsabilità, sono consapevole che è una piazza molto importante, ho la sicurezza che si potranno fare delle belle cose. La fiducia che ho sentito da parte della dirigenza e del Presidente mi ha convinto a venire qua; dovrò cercare di assorbire il più possibile dai giocatori più esperti perché posso solo imparare".