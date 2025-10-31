Casarani, Di Bari prima del derby contro il Monopoli: "Sappiamo quanto ci tiene la città"

Il tecnico del Casarano, Vito Di Bari, ha presentato in conferenza stampa il derby col Monopoli in programma domani:

“Sappiamo benissimo quanto ci tiene la tifoseria - si legge su TuttoC.com -. Cade a pennello perché giochiamo in casa è c’è voglia di rivalsa. Veniamo da un momento no, veniamo da tre sconfitte, Coppa compresa. Siamo tutti arrabbiati e delusi, nessuno si aspettava questi passi falsi, anzi aspettavamo un’accelerata. Ma siamo uniti e sereni, il gruppo è unito e ha lavorato bene. Non mi sento di dir nulla ai ragazzi. Domani abbiamo una partita molto importante, sappiamo quanto ci tiene la città. L’importante è che i ragazzi siano tranquilli perché devono essere liberi di esprimersi.

Otto gol subiti in tre partite? Abbiamo un problema quando accade un momento negativo. Le due volte in cui siamo rimasti in dieci abbiamo subito dieci gol. Dobbiamo essere bravi a non prendere espulsioni ma anche a essere più equilibrati. Le aspettative sono altissime, in questi 10 mesi sono arrivate tante vittorie. Ma dobbiamo essere equilibrati, io e lo staff sentiamo molto questo progetto, sentiamo questo giocattolo nostro. C’è rabbia ma dobbiamo farcela. Questo non è un campionato semplice, è difficilissimo”.