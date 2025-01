Ufficiale Casertana, arriva Bunino dalla Pro Vercelli: operazione in prestito fino a giugno

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Cristian Bunino che arriva in rossoblù dalla Pro Vercelli a titolo temporaneo.

Attaccante piemontese classe 1996, è cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli fino ad arrivare all’esordio in prima squadra nel campionato di serie B 2012/13. Nel 2015 il passaggio al Livorno che gli permette di trovare maggiore continuità in cadetteria; campionato in cui ha militato anche con il Pescara. In C ha indossato le maglie di Siena, Alessandria, Juventus Next Gen, Padova, Viterbese, Teramo, Monopoli, Fermana, Lecco (con cui vince il campionato) e Brindisi. Con quest’ultima cinque reti, una delle quali proprio contro la Casertana lo scorso anno. Nella prima parte della stagione ha collezionato 15 presenze e due reti con la Pro Vercelli.

Dopo aver formalizzato l’accordo con il club rossoblù e scelto la maglia numero 9, Bunino si è subito unito al gruppo di mister Pavanel.