Ufficiale Casertana, Bakayoko saluta dopo un solo anno: giocherà nel Rapperswil-Jona

Dopo appena una stagione, in cui non è riuscito a mettere a segno alcun gol in 20 presenze in Serie C, per l’esterno offensivo francese Axel Bakayoko è arrivato il momento di salutare la Casertana e l’Italia per approdare in Svizzera.

Questo il comunicato del club campano:

“La Casertana FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Axel Bakayoko all’FC Rapperswil-Jona 1928. Ad Axel va l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni professionali e personali”.

Il classe ‘98 francese era arrivato in Italia dopo le esperienze in Corea del Sud con il Cheonan City, 13 presenze, e il Tabor Sezana in Slovenia, 10 presenze e due reti. Per il calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter, con cui esordì in Europa League nel 2016/17, si tratta di un ritorno in Svizzera dove in passato ha vestito la maglia del San Gallo in 57 occasioni mettendo a segno quattro reti.