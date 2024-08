Ufficiale Casertana, contratto biennale per Bakayoko. È lui il rinforzo in attacco

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Casertana comunica l'approdo in rossoblù di Axel Bakayoko. "L'attaccante esterno classe 1998 è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter ed arriva in rossoblù dopo l'esperienza con gli sloveni del Tabor Sezana. Per lui contratto biennale con i falchetti.

Cresciuto nel settore giovanile francese del Red Star, nel 2014 passa all’Inter con la cui Primavera conquista una Coppa Italia e uno Scudetto. Per lui esordio anche in prima squadra nel match di Europa League contro lo Sparta Praga nel dicembre del 2016. Nel 2017 il passaggio in prestito al Sochaux (Ligue 2) per poi indossare per due stagioni la maglia degli svizzeri del San Gallo. Nel dicembre 2020 il passaggio alla Stella Rossa di Belgrado con cui conquista due titoli nazionali e altrettante coppe di lega serbe. Arriva in rossoblu dopo l’esperienza con gli sloveni del Tabor Sezana".