Ufficiale Avellino, Tribuzzi rinnova con gli irpini e passa in prestito al Vicenza

Rinforzo per il Vicenza. È ufficiale infatti l'acquisto, in prestito con diritto di riscatto, di Alessio Tribuzzi. L'esterno di centrocampo, classe '98, arriva dall'Avellino, club con cui ha rinnovato il contratto fino al 2028 prima del trasferimento in prestito. Di seguito la nota del Vicenza:

"La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall’U.S. Avellino 1912, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive di Alessio Tribuzzi.

Tribuzzi, esterno di centrocampo classe 1998, nell’ultima stagione è sceso in campo in 18 occasioni con la maglia dell’Avellino, con cui ha conquistato la promozione in Serie B.

In precedenza, ha vestito le maglie di Crotone e Latina, oltre a quella del Frosinone, in Serie B.

Benvenuto Alessio!"

Questo invece il comunicato dell'Avellino:

"L’Us Avellino comunica di aver prolungato l’accordo con il calciatore Alessio Tribuzzi fino al 30 Giugno 2028.

Contestualmente il club ha ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore alla società L.R. Vicenza.

Il club augura a Tribuzzi le migliori fortune in vista della prossima stagione".