Ufficiale Napoli, conferma fra i pali: Doris Bacic ha rinnovato per un'altra stagione

Doris Bacic continuerà a difendere i pali del Napoli del Napoli Women. Portiera croata classe '95, al Napoli dal 2023, ha rinnovato il suo contratto per un'altra stagione.

Intanto ieri il Napoli Women ha messo a segno un colpo norvegese per l'attacco del Napoli Women: Troan ha firmato un biennale

Il Napoli Women ha annunciato un altro arrivo dal Nord Europa per la squadra che prenderà parte alla prossima Serie A. Si tratta dell’attaccante Mali Motroen Troan che ha firmato fino al 2027. Di seguito il comunicato del club partenopeo:

“𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐚, 𝐌𝐚𝐥𝐢! Attaccante norvegese classe 2000, arriva al Napoli Women a titolo definitivo dal Tromsø Idrettslag. Ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Capitano del club norvegese, si è distinta per continuità e leadership: 14 gol nella stagione 2022/23, 12 gol nel 2023/24 e 4 reti in 11 presenze nell’attuale campionato, ancora in corso in Norvegia".

“Sono entusiasta di giocare per il Napoli Women, è una città e un club dove il calcio significa tutto", queste le prime parole della norvegese ai canali ufficiali azzurri.