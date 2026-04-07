Chi sarà la terza promossa in Serie C? Testa a testa Arezzo-Ascoli, il calendario a confronto
La corsa al primo posto nel Girone B resta apertissima dopo la 35ª giornata. L’Arezzo non è andato oltre il pari sul campo della Sambenedettese, mentre l’Ascoli ha fatto il suo dovere battendo la Vis Pesaro: un incrocio di risultati che riporta le due squadre appaiate in vetta a quota 71 punti quando mancano ormai solo tre giornate alla fine.
Un equilibrio totale in classifica, ma con un dettaglio tutt’altro che secondario: gli scontri diretti premiano l’Arezzo, che in caso di arrivo a pari punti sarebbe la squadra a conquistare la promozione diretta in Serie B. Un vantaggio che i toscani dovranno provare a difendere nelle ultime tre uscite.
Il calendario mette di fronte due percorsi diversi ma entrambi pieni di insidie. L’Arezzo ospiterà il Livorno prima di una trasferta complicata a Pineto e di un ultimo turno casalingo contro la Torres. L’Ascoli, invece, sarà atteso dalla trasferta di Forlì, poi dal match interno contro il Guidonia e infine dalla chiusura sul campo del Campobasso.
Tre partite per decidere tutto, con ogni punto che può risultare decisivo. Se da una parte l’Ascoli ha agganciato la vetta con entusiasmo e inerzia positiva, dall’altra l’Arezzo mantiene il piccolo ma prezioso vantaggio degli scontri diretti.
Giornata 36
Forlì-Ascoli
Arezzo-Livorno
Giornata 37
Ascoli-Guidonia
Pineto-Arezzo
Giornata 38
Arezzo-Torres
Campobasso-Ascoli
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