Cianci: "Sputerò neanche sangue, darò proprio la vita per la maglia del Bari"

Con il suo 12° gol stagionale, il secondo dal suo approdo al Bari dal Teramo (via Potenza), Pietro Cianci ha regalato un pareggio importante ai Galletti nello scontro d'alta classifica nel Girone C di Serie C contro il Catania. Oggi l'attaccante nativo proprio della città pugliese ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Sono contento - si legge su TuttoBari.com -, per me è un orgoglio indossare questa maglia. Sputerò neanche sangue, darò proprio la vita".

Il classe 1996 poi si è concentrato sul derby contro il Foggia in programma nel prossimo fine settimana: "So quanto i tifosi tengono al derby col Foggia. E' per me una bella possibilità, col Foggia ho fatto già gol ai tempi di Andria, spero di ripetermi. Io da giovane? Ero già a Bari, ma è acqua passata, ora mi concentro sul bene della squadra".