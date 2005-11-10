Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Monza, ecco Mangas dallo Sporting: i dettagli della formula nel comunicato del club

Monza, ecco Mangas dallo Sporting: i dettagli della formula nel comunicato del club TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 11:55Serie A
Il classe '98 portoghese ha firmato con i brianzoli per un prestito annuale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

La calma apparente nel mercato in entrata del Monza si è scossa negli ultimi giorni, con diverse operazioni imbastite ed alcune già concluse. La prima a divenire ufficiale è quella che porta alla corte di Ivan Juric Ricardo Mangas, dallo Sporting Lisbona.

Il comunicato del Monza per Mangas

Ecco di seguito il comunicato del Monza per l'arrivo di Mangas: "Ricardo Luís Chaby Mangas è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore portoghese arriva dallo Sporting Lisbona a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il profilo di Mangas

Nato a Olhão il 19 marzo 1998, esordisce tra i professionisti col Deportivo Aves nella stagione 2019-20. Nell’estate 2020 viene acquistato dal Boavista, con cui colleziona 28 presenze e 3 reti nel campionato portoghese, catturando l’attenzione di diversi club europei. Come il Bordeaux, dove si trasferisce in prestito nella stagione 2021-22 per un’esperienza in Ligue 1 con 29 partite e 3 gol. Nell’estate 2022 torna al Boavista e si conferma come uno dei migliori terzini sinistri del campionato portoghese, realizzando anche 4 reti in 27 partite. Lascia il Boavista per trasferirsi al Vitoria Guimaraes, con cui gioca complessivamente 38 gare, esordendo anche in Europa nei turni preliminari di Conference League dove va in gol quattro volte. Dopo un’esperienza in Russia con lo Spartak Mosca nel 2024-25, torna in Portogallo per vestire la prestigiosa maglia dello Sporting Lisbona. Con il Club biancoverde esordisce in Champions League dove gioca due gare contro Bayern Monaco e Psg e colleziona complessivamente 23 presenze in tutte le competizioni, in una stagione che lo Sporting chiude al secondo posto in campionato, raggiungendo anche la finale di Coppa del Portogallo. Terzino sinistro in grado di agire su tutta la fascia, Mangas è pronto ora per la sua prima emozionante avventura in Serie A con il Monza. Benvenuto Ricardo!".

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Monza, Mangas è già atterrato a Malpensa: ora le visite mediche, poi la firma Monza, Mangas è già atterrato a Malpensa: ora le visite mediche, poi la firma
Rinforzo portoghese in arrivo per il Monza: in chiusura la trattativa per Mangas Rinforzo portoghese in arrivo per il Monza: in chiusura la trattativa per Mangas
Il Vitoria Guimaraes cede il terzino goleador: Mangas si trasferisce allo Spartak... Il Vitoria Guimaraes cede il terzino goleador: Mangas si trasferisce allo Spartak Mosca
Altre notizie Serie A
Chiellini promuove il nuovo corso con Malagò e Maldini: "Le persone giuste da cui... TMWChiellini promuove il nuovo corso con Malagò e Maldini: "Le persone giuste da cui ripartire"
Como, nuove regole sui colpi di testa per il settore giovanile: "I bambini vanno... Como, nuove regole sui colpi di testa per il settore giovanile: "I bambini vanno protetti"
Sassuolo, Aquilani: "Sento grande responsabilità. Van der Brempt profilo che piace"... Sassuolo, Aquilani: "Sento grande responsabilità. Van der Brempt profilo che piace"
Leao parla della possibile cessione, il Milan cerca acquirenti. Il punto sul futuro... TMWLeao parla della possibile cessione, il Milan cerca acquirenti. Il punto sul futuro del portoghese
Celik alla Juventus, Nicolini: "Lo scoprii nella B turca: non sarà Cafu, ma dà garanzie"... Celik alla Juventus, Nicolini: "Lo scoprii nella B turca: non sarà Cafu, ma dà garanzie"
No di Guardiola all'Italia. Klopp, Pinamonti ed Ederson: le top news delle 13 No di Guardiola all'Italia. Klopp, Pinamonti ed Ederson: le top news delle 13
Sassuolo, Gabriele Negri verso il prestito in serie minori. Piace a Reggiana e a... TMWSassuolo, Gabriele Negri verso il prestito in serie minori. Piace a Reggiana e a Mantova
Genoa, Masini: "Sogno la fascia da capitano. De Rossi bravo a creare un grande feeling... Genoa, Masini: "Sogno la fascia da capitano. De Rossi bravo a creare un grande feeling con tutti"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'offerta della Juve per il rinnovo di Vlahovic non c'è più. A giugno il serbo ha rifiutato un biennale che lo avrebbe reso, di nuovo, il più pagato in rosa. Ora dipende solo da lui, ma dovrebbe accettare le condizioni dei bianconeri
Primo piano
Immagine top news n.0 Germania, annunciato il nuovo commissario tecnico: Klopp succede a Nagelsmann
Immagine top news n.1 Il no di Pep fa scattare il piano B, Pirlolandia: l’ex Juve è in pole per la Nazionale
Immagine top news n.2 Pep Guardiola dice no all'Italia: "Sono onorato, ma in questo momento non me la sento"
Immagine top news n.3 Rafael Leao: "Ho parlato con il Milan di cessione. Mi ha aiutato tanto, ma..."
Immagine top news n.4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
Immagine top news n.5 Guardiola val bene una attesa. Ma altrimenti dove può andare nei prossimi anni?
Immagine top news n.6 Atletico Madrid, rifiutate tutte le offerte per Matteo Ruggeri. Anche di Liverpool e Tottenham
Immagine top news n.7 Juve, attacco decimato per lo Standard Liegi ma Openda sempre in uscita
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I giorni in cui l'Italia ha sognato Pep: perché ora Maldini e Leonardo preferiscono Pirlo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Kolo Muani, Kessie e non solo: la Juve non accelera. E il problema è anche legato agli esuberi
Immagine news podcast n.2 Il Como su Kean: il miglior italiano acquistabile per la Champions e non solo
Immagine news podcast n.3 Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto
Immagine news podcast n.4 Spence è l'obiettivo numero uno dell'Inter: sarà buona la terza? Servono 30 milioni
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, Brambati: "Difficoltà sul mercato? Le hanno anche big come Juve e Inter"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Cobolli Gigli: "Vlahovic minestra riscaldata, Zirkzee più di Kolo Muani"
Immagine news Altre Notizie n.3 Atalanta, Fabrizio Ferrari: "A Sarri servirà del tempo e non so se..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Chiellini promuove il nuovo corso con Malagò e Maldini: "Le persone giuste da cui ripartire"
Immagine news Serie A n.2 Como, nuove regole sui colpi di testa per il settore giovanile: "I bambini vanno protetti"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Aquilani: "Sento grande responsabilità. Van der Brempt profilo che piace"
Immagine news Serie A n.4 Leao parla della possibile cessione, il Milan cerca acquirenti. Il punto sul futuro del portoghese
Immagine news Serie A n.5 Celik alla Juventus, Nicolini: "Lo scoprii nella B turca: non sarà Cafu, ma dà garanzie"
Immagine news Serie A n.6 No di Guardiola all'Italia. Klopp, Pinamonti ed Ederson: le top news delle 13
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pafundi sulle tracce di Liberali, il fantasista è a un passo dal Catanzaro
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Sala: "Neopromosse all'inizio un ostacolo in più. Nesta è simile a Fabregas"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Abildgaard: "L'obiettivo è conquistare la Serie A. Insigne? Può darci tutto"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, per l'attacco spunta il cannoniere della Youth League: lo spagnolo Marina
Immagine news Serie B n.5 Il Modena riabbraccia Ambrosino: prestito con diritto di riscatto dal Napoli
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, l'ex Roma Federico Piermattei ha firmato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Inter U23 si rinforza: preso Alessandro Milani dalla Lazio a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.2 Carpi, rinforzo in difesa: preso il giovane Desole a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.3 Lamazza: "La Nocerina riparte da zero. Salary cap? Utile, ma servono più risorse per la Serie C"
Immagine news Serie C n.4 Lumezzane, altro arrivo dal Bologna: Baroncioni si trasferisce a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.5 Spezia, caccia a un portiere da affiancare a Sarr: Sherri e Merelli i due favoriti
Immagine news Serie C n.6 Trento, rinforzo in mezzo al campo dal Genoa: arriva Grossi in prestito
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter blinda Irene Santi: arriva il rinnovo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Due Europei son meglio di uno. E possono dare slancio al rinnovamento degli stadi
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Ferraresi rinnova fino al 2028. L'attaccante sarà girata in prestito al Bologna
Immagine news Calcio femminile n.4 Il Como Women scalda i motori per la stagione alle porte: prima amichevole con la Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Chiba, la prima giapponese ad approdare alla Juve Women: "Qui per vincere titoli"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Como Women tessera Simonetti: la centrocampista ha firmato un contratto biennale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola il salvatore, Infantino l’alleato: siamo messi così
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 24 luglio 2020, si infiamma il mercato dell'Inter: il padre di Messi compra casa a Milano
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Oulaï alla Fiorentina
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia