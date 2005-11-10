Ufficiale Milan, l'annuncio del rinnovo di Camarda: l'attaccante ha firmato fino al 2031

Nel pomeriggio di ieri Francesco Camarda aveva messo nero su bianco il suo rinnovo contrattuale con il Milan e in questi minuti la società rossonera ha annunciato l'ufficialità:

"AC Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino. AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Francesco Camarda fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno.

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove è arrivato all'età di 7 anni, Francesco ha completato il proprio percorso con le formazioni Primavera e Milan Futuro, fino all'esordio in Prima Squadra. Nell'ultima stagione, in prestito al Lecce, ha calcato i campi della Serie A collezionando 23 presenze, 1 gol e 1 assist, per poi fare ritorno al Milan.

Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi".