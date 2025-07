Ufficiale Colpo da "Serie A" per il Team Altamura: arriva lo svincolato Ibrahima Mbaye

Il Team Altamura piazza un colpo di grande esperienza e qualità per il proprio reparto difensivo: è ufficiale l’ingaggio di Ibrahima Mbaye, difensore senegalese classe 1994.

Reduce da una parentesi in Romania con il CFR Cluj, Mbaye vanta un curriculum di assoluto livello, con 142 presenze in Serie A tra le fila di Inter, Livorno e Bologna. Ora, per la prima volta in carriera, si appresta a vivere un’esperienza in Serie C, accettando la sfida biancorossa.

Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al Team Altamura fino al 30 giugno 2026. Un innesto di spessore per mister Mangia, pronto a puntare su un profilo di grande caratura per guidare la retroguardia nel prossimo campionato.