Como, Gabrielloni nella storia del club lariano: è il quinto miglior marcatore di sempre

Un gol, il terzo segnato dal suo Como nella partita contro il Pontedera, e Alessandro Gabrielloni è ufficialmente entrato nella storia del club lariano come quinto miglior marcatore di sempre. In biancoblù dal 2017, l'attaccante si è portato a quota 42 reti, sei sole in meno di Renato Preziani, che ha vestito la maglia lombarda in due spezzoni, dal 1923 al 1925 prima e dal 1926 al 1933 poi.

Per Gabrielloni il podio dista 15 gol, considerando che al terzo posto di questa speciale graduatoria si piazza, con 57 reti, Giuseppe Baldini, in riva al lago dal 1951 al 1953 e poi dal 1955 al 1960. Secondo posto per Marco Romano, calciatore dell'ante guerra e a Como dal 1928 al 1934 e poi nella stagione 1941-1942, primato assoluto per Antonio Cetti, la cui vita si è legata al club, considerando che ne ha vestito la maglia dal 1920 al 1941, collezionando 91 reti.