Como, Ludi annuncia: "Rinnovo Gattuso? Mancano pochi dettagli. Arriverà nei prossimi giorni"

Dopo la firma sul rinnovo fino al 2023 il direttore generale del Como Carloalberto Ludi ha parlato alla tv ufficiale del club lariano annunciando il prossimo rinnovo del tecnico Gattuso: “Mancano pochi e significativi dettagli, penso che nei prossimi giorni arriverà l'annuncio. In questi due anni abbiamo provato ad annullare la cultura degli alibi e sono orgoglioso di tutti i ragazzi di questa squadra. Abbiamo fatto piccoli, ma significativi, passi. I passi troppo ampi sono quelli non sostenibili o che poi ti fanno tornare indietro. L'anno prossimo dobbiamo difendere a tutti i costi la categoria e consolidarla perché per ora questa è la nostra dimensione. - continua Ludi parlando poi della firma – La mia volontà era quella di restare perché c’è ancora tanto da fare e c’è un progetto che nelle ultime settimane ci ha fatto gioire, ma che non è finito con la promozione. Quando sono arrivato pensavo di costruire una squadra competitiva nel triennio e invece abbiamo bruciato le tappe, ma le potenzialità e la visione c'erano fin dall'inizio”.