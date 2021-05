Coppa Italia senza club di C. Scianò (Piacenza): "Scarsa considerazione per la Lega Pro"

Il direttore generale del Piacenza Marco Scianò intervistato da Tuttoc.com ha parlato della riforma della Coppa Italia che taglia fuori le squadre di Serie C e D dalla competizione restingendola alle sole prime due categorie del calcio italiano: "Siamo rimasti stupiti e colti in contropiede. Ci aspettavamo di tutto tranne che un atto di questo genere. Denota una scarsa considerazione della Lega Pro. Mi sarei aspettato più che altro che i primi turni fossero in casa delle squadre di C per agevolare la presenza di un buon numero di spettatori, in caso di sfida a club di A o B, mentre prima avveniva il contrario. - conclude Scianò - Sarà un argomento da affrontare perché la C deve avere una sua centralità, sempre maggiore, nello scenario del calcio".