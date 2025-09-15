Ufficiale Da Asmussen a Capac, il Rimini ufficializza sei acquisti: che hanno già esordito

Il Rimini con una nota sui propri profili social ha annunciato ufficialmente sei innesti, che hanno già esordito in prima squadra, arrivati dopo la chiusura del mercato. Di seguito il comunicato dei biancorossi:

Hanno esordito in maglia biancorossa nelle prime giornate e oggi ve li presentiamo ufficialmente: sei nuovi volti arrivati nelle ultime settimane, già integrati nel gruppo e nel progetto del Rimini.

Anders Bølling Asmussen: centrocampista, 2005

Jeremy Moray: difensore, 2006

Lorenzo D’Agostini: attaccante, 2005

Andrea Gemello: centrocampista, 2006

Jordan Boli: difensore, 2002

Alexandru Andrei Capac: attaccante, 2005