Da Asmussen a Capac, il Rimini ufficializza sei acquisti: che hanno già esordito
Il Rimini con una nota sui propri profili social ha annunciato ufficialmente sei innesti, che hanno già esordito in prima squadra, arrivati dopo la chiusura del mercato. Di seguito il comunicato dei biancorossi:
Hanno esordito in maglia biancorossa nelle prime giornate e oggi ve li presentiamo ufficialmente: sei nuovi volti arrivati nelle ultime settimane, già integrati nel gruppo e nel progetto del Rimini.
Anders Bølling Asmussen: centrocampista, 2005
Jeremy Moray: difensore, 2006
Lorenzo D’Agostini: attaccante, 2005
Andrea Gemello: centrocampista, 2006
Jordan Boli: difensore, 2002
Alexandru Andrei Capac: attaccante, 2005
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
