Roma, brutte notizie sul fronte Dybala: gli esami hanno evidenziato una lesione alla coscia

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:09Serie A
di Dimitri Conti
fonte Marco Campanella

Notizie non troppo positive per la Roma e i suoi tifosi, che dovranno rinunciare a vedere in azione Paulo Dybala per un paio di settimane almeno. Queste le prime sensazioni che emergono a seguito dei primi esami ai quali si è sottoposto il fantasista argentino dopo essere uscito per infortunio all'intervallo della partita di ieri, persa 0-1 dai giallorossi all'Olimpico, contro il Torino: i primi test medici hanno infatti evidenziato per lui una lesione di basso grado alla coscia sinistra.

La ricostruzione dell'infortunio di Dybala. La Joya infatti è stata costretta ad accomodarsi in panchina all'intervallo ieri e a rinunciare a giocare la ripresa contro i granata per via di un fastidio alla coscia sinistra, precisamente un risentimento muscolare. Gasp lo ha lanciato dal primo minuto e si è ritrovato a dover fare i conti con un guaio fisico nato - secondo le principali ricostruzioni - in seguito ad una punizione calciata dal limite. Lì Dybala ha chiesto il cambio.

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, aveva parlato così del problema fisico accusato da Dybala nel post-partita dello 0-1 con il Torino: "Non so dirvi in termini di giorni, ma non sembra una cosa grave, di entità importante". Non sarà un problema insormontabile, ma lo terrà fuori per un po'.

