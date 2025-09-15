Ufficiale Ternana, c'è il cambio di proprietà: Claudia Rizzo è la nuova presidente delle Fere

Nuovo corso per la Ternana Calcio. L’Assemblea dei Soci, tenutasi oggi a Roma presso lo studio del notaio Anderlini, ha sancito il passaggio del Club rossoverde dai fratelli D’Alessandro alla famiglia Rizzo.

Il subentro della famiglia Rizzo in tempi così rapidi si è reso necessario per consentire al Club il rispetto delle scadenze federali che avrebbero comportato ulteriori punti di penalizzazione a scapito del campionato in corso e del rispetto degli adempimenti nei confronti dei calciatori e dipendenti della Società.

Una svolta al femminile per la Ternana.

Nel corso della stessa assemblea, sono state definite le nuove cariche sociali, segnando un momento storico per il club. Per la prima volta, la Ternana Calcio Srl avrà una Presidente donna, Claudia Rizzo. Imprenditrice giovane e determinata, Claudia Rizzo guiderà la Ternana Calcio con una visione moderna, radicata nei valori dello sport e con un forte impegno verso il territorio. La sua nomina segna l’inizio di una fase di rinnovamento e di rilancio, nella quale il contributo della famiglia Rizzo sarà centrale per costruire un progetto ambizioso, solido e sostenibile.

“Sono onorata di assumere la Presidenza di una società con una storia tanto prestigiosa come la Ternana Calcio proprio nell’anno del suo centenario” ha dichiarato il nuovo Presidente. “Il nostro obiettivo è costruire un progetto solido, moderno e trasparente, che metta al centro le persone e i valori dello sport. Lavoreremo con determinazione per riportare entusiasmo e orgoglio in tutta la tifoseria rossoverde”.

Al suo fianco, in qualità di Amministratore Unico, è stata nominata Tiziana Pucci, che supporterà la governance societaria nella gestione operativa.

Nuovo assetto anche per Stadium SpA

Sempre nella giornata odierna, la Ternana Calcio Srl è divenuta proprietaria del 100% di Stadium SpA, società strategica per lo sviluppo delle infrastrutture del Club. L’assemblea degli azionisti di quest’ultima ha nominato quale nuovo Amministratore Unico Roberto Somasca, confermando l’impegno della nuova proprietà nella realizzazione del nuovo stadio, infrastruttura strategica per il Club e per la città di Terni.

La Società intende inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco di Terni Stefano Bandecchi, per la costante disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti del futuro del Club e del suo ruolo nella città. Il dialogo istituzionale e il sostegno delle amministrazioni locali sono elementi centrali per il rafforzamento del progetto Ternana.

Un ringraziamento particolare anche a Massimo Ferrero per l’importante ruolo di mediazione in questo delicato passaggio societario e che avrà un ruolo centrale per lo sviluppo del Club.