Dal Campobasso al Maradona: il “piccolo” filo rosso dietro il gol di McTominay
Particolarissimo filo rosso fra Serie A e Serie C sul campo del 'Maradona' dov'è in corso l'anticipo della 34ª giornata fra Napoli e Cremonese.
A rivelarlo è Matt Rizzetta, presidente italo-americano del Campobasso, tramite una Instagram Stories dove c'è un'immagine di Scott McTominay, centrocampista della formazione di Antonio Conte al momento dell'inno della Serie A accompagnato da un bimbo: ovvero il nipote del numero uno del club molisano.
Considerando che lo scozzese ex Manchester United è andato in gol appena 3' dopo del fischio d'inizio si può dire (scherzando) che l'assist per il vantaggio partenopeo sia arrivato direttamente dalla Serie C. Con un alfiere piccolo ma molto particolare.
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