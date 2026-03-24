TMW Dal primo gol subito al 'Massimino' alla B diretta (forse) sfumata: un lunedì grigio per il Catania

Un'annata sicuramente non facile da descrivere, almeno per il momento, quella che sta vivendo il Catania, secondo in classifica nel Girone C di Serie C ma ormai distante dalla promozione diretta, che è probabilmente sfumata ieri: la capolista Benevento è caduta in casa del Monopoli, ma i siciliani non ne hanno saputo approfittare, e con il pareggio con il Casarano hanno consegnato il match point ai sanniti. Calcoli facili, in caso di mancato successo sabato sul Latina da parte del Catania - poco fa se pari o ko - e vittoria del Benevento sul Cosenza domenica, in Campania sarà festa: i punti tra le due compagini diventerebbero 13 o 14, non colmabili nei restanti quattro confronti che ci separano dal termine della regular season.

Un esordio quindi un po' amaro per il neo tecnico William Viali, che ieri tra l'altro ha visto i suoi anche perdere un record: nella sedici gare casalinghe fino a quel momento giocate, nessuno aveva mai segnato al 'Massimino', ieri ci è invece riuscito Vincenzo Ferrara. Non che sia questo un dato preoccupante, ma a livello mentale qualcosa potrebbe smuovere.

A ogni modo, a ora è presto per tirare le somme, conterà poi quel che sarà, ma di sicuro l'esonero di Domenico Toscano ha segnato uno squarcio notevole nel cammino rossazzurro. C'è un prima, e c'è un dopo: inappellabile.