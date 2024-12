Ufficiale Dalla lotta salvezza con la Triestina alla Conference League: Thordarson al Vikingur

Oggi alle 16:34

Dalla lotta salvezza in Serie C ai playoff qualificazione per gli ottavi di finale di Conference League. È questo il cambio di orizzonte che vede protagonista Stígur Diljan Thordarson, esterno offensivo islandese classe 2006 approdato lo scorso agosto alla Triestina dal settore giovanile del Benfica.

Pochi minuti fa, infatti, il giocatore è stato ufficializzato come nuovo rinforzo del Vikingur, club islandese che nel prossimo febbraio potrebbe essere rivale della Fiorentina di Raffaele Palladino nella terza competizione europea per club.

Per Thordarson si tratta di un ritorno a casa visto che con il club rossonero ha mosso i primi passi da bambino prima del trasferimento in Portogallo.