De Respinis annuncia l'addio: "Finisce qui la mia prima avventura al Piacenza"

vedi letture

Con una stories su Instagram l'attaccante Alessandro De Respinis ha annunciato l'addio al Piacenza dove in questa stagione ha collezionato 35 presenze condite da sette reti e quattro assist. Il giocatore, che aveva un altro anno di contratto, ha dunque risolto il rapporto con gli emiliani. Queste le sue parole: “Finisce qui la mia prima avventura a Piacenza! Contento di aver dato tutto per questa maglia e aver raggiunto, in un'annata molto intensa, i nostri obiettivi. Grazie a tutti i ragazzi che hanno raggiunto insieme a me questa salvezza. In bocca al lupo Piace”