TMW Il Sorrento lavora alle uscite: Bolsius può partire. Cedibili anche Piras e Russo

Non si ferma il mercato del Sorrento, formazione piuttosto attiva che, probabilmente anche per il cambio di allenatore che si è vissuto nel corso della stagione, sta cercando nuovamente di modellare la rosa a disposizione di mister Cristian Serpini. Dopo le prime operazione, con il solo Luigi Carillo ceduto a titolo definitivo al Latina, ecco che altre uscite sono possibili.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la società campana sta valutando la cessione di Don Bolsius, trequartista olandese per il quale sono arrivate un paio di offerte che sono attualmente sul tavolo della società rossonera: entrambe provenienti dalla Serie C, sono al vaglio della proprietà, che dovrà deliberare poi in merito. Ma non finisce qui, perché, come già avevamo anticipato a più riprese, in uscita c'è anche Claudio Santini, e con lui anche il terzino 2004 Marcello Piras e l'attaccante classe 2005 Diego Russo.

Cessioni, quelle nel reparto avanzato che saranno poi probabilmente compensate, con acquisti che si aggiungeranno quindi ai due già fatti dal club: sono infatti arrivati a Sorrento Federico Ricci, prelevato a titolo definitivo dal Crotone, e Matteo Milan arrivato con la formula del prestito dal Pescara. Non resta quindi che attendere, considerando che la chiusura delle operazioni è fissata al prossimo 2 febbraio, alle ore 20:00.