TMW Santini sempre più lontano dal Sorrento. Su di lui il Lumezzane e due club del Girone B di C

Come già avevamo anticipato ieri, il futuro di Claudio Santini è ancora da definire, perché la sua permanenza al Sorrento non è affatto scontata, tanto che il club sta cercando di capire gli scenari per andare eventualmente a tutelarsi se si consumasse l'effettivo addio con l'esperto giocatore. Per il quale saranno quindi giorni caldi, considerando poi che a stretto giro di posta prenderà ufficialmente il via il calciomercato: la sessione di riparazione inizierà infatti tra tre giorni, venerdì 2 gennaio.

A ogni modo, emergono ulteriori dettagli circa il giocatore, perché, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Santini potrebbe subito far rientro all'Union Brescia - che ne detiene il cartellino - per essere di nuovo girato in prestito, in un girone differente a quello dove milita il Sorrento: il classe 1992 fa gola al Lumezzane nel Girone A e alla Vis Pesaro e alla Sambenedettese nel B. La sua posizione potrebbe quindi essere definita davvero a breve, in modo che anche i campani abbiano margini di manovra per trovare un sostituto. Anche se per questo aspetto c'è comunque tempo.

Ricordiamo infatti che la sessione di riparazione si concluderà poi nel mese di febbraio, alle ore 20:00 di lunedì 2. Il tempo, quindi, non mancherà...