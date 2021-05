DG Casertana: "Due trattative in corso con la B: Cuppone a Cittadella e Santoro al Pisa"

Come riporta tuttoc.com, il Dg della Casertana Aniello Martone, nel corso della trasmissione SeiTV, ha confermato due trattive in essere che già avevamo anticipato, quella che porterà Luigi Cuppone al Cittadella e quella che invece condurrà Salvatore Santoro al Pisa.

Queste le sue parole: "Ci sono due trattative in corso con squadre di categoria superiore: Cuppone al Cittadella e Santoro al Pisa. Il secondo è ormai in chiusura, andrà al 99% ai toscani. Dovrebbe legarsi ai pisani per 3-4 anni ritrovando mister D'Angelo. E' cresciuto nel settore giovanile, c'è un grande lavoro dietro. Voglio sottolineare che siamo l'unica squadra della Serie C che gioca stabilmente con quattro under provenienti dal proprio settore giovanile, oltre il secondo undici della categoria, dopo la Juventus Under 23, per media età. Cuppone? L'ho ritrovato in scadenza, non si può fare nulla per trattenerlo. A differenza di Potenza e Turris che hanno lasciato partire Cianci e Pandolfi, il nostro presidente a gennaio non ha lasciato andare Cuppone e ha acquistato altri attaccanti. L'obiettivo salvezza era troppo importante. Altre operazioni? Ci stiamo confrontando, valuteremo. Non sarà semplice, ma vorremmo trattenere almeno il 50% della rosa".