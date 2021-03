Dg Pontedera: "La volata playoff si deciderà nelle ultime 5-6 gare: facciamoci trovar pronti"

"Ho visto una squadra molto preoccupata, anche nelle uscite da dietro, e questo per me è un grande segnale perché dopo la gara di Novara, indipendentemente dai punti matematici che ci vogliono per la salvezza, la salvezza era raggiunta, e dopo il ko di Grosseto la partita contro la Pistoiese è stata la miglior risposta che i ragazzi potessero dare: hanno voglia di andare oltre": così, ai canali ufficiali del club, il Dg del Pontedera Paolo Giovannini.

Nel commentare le netta vittoria sulla Pistoiese, il direttore granata ha poi proseguito: "Negli ultimi due anni, per una storia o l'altra, i playoff non si sono fatti, ma oggi mi sento di dire, a poche giornate dal termine, che si deve pensare di gara in gara, dato che la volata finale per i playoff si deciderà nelle ultime 5-6 gare e ci sono 3 posti per 5 squadre: dobbiamo farci trovare a quel punto con una classifica buona, ora è presto per parlare".