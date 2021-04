Di Gennaro su Catanzaro-Catania: "Obiettivo terzo posto. Rinnovo? Ancora nessun contatto"

vedi letture

Molte delle attenzioni degli appassionati di Serie C nel prossimo weekend saranno dirette al big match del Girone C fra Catanzaro e Catania. Una sfida quella del ‘Ceravolo’ che potrebbe risultare decisiva nella corsa playoff delle due formazioni e sulla quale si è espresso il portiere dei calabresi Raffaele Di Gennaro attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport: “Il Catania è una buona squadra come tutte le altre che affronteremo in questo finale di stagione, però non facciamo tabelle. Dobbiamo continuare a guardare in alto, al 3° posto, siamo in forma pur non essendo al completo. Anzi, proveremo a vincere anche per i compagni ora out. Queste difficoltà ci hanno unito ancora di più. Se le cose vanno bene è facile essere compatti, ma se vanno male non è scontato”.

Spazio poi anche ad alcune considerazioni sul suo futuro visto il contratto in scadenza: “Di rinnovo non ne sto parlando col club, non è proprio il momento, bisogna solo essere concentrati sulle prossime sfide”.