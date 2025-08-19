Ufficiale Lecco, in prestito dallo Zurigo arriva lo svizzero Mattia Rizzo

Tramite i propri canali ufficiali il Lecco ha annunciato l’acquisto in prestito del terzino destro Mattia Rizzo, proveniente dallo Zurigo. Di seguito il comunicato:

Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Rizzo da FC Zurigo.

Esterno destro e difensore centrale, Mattia è nato a Zurigo il 7 ottobre 2006 ed è cresciuto nel settore giovanile del club, trascorrendo l’ultimo biennio con la squadra Under 19, arrivando anche all’esordio nella Promotion League, terzo livello del calcio elvetico, con la squadra Under 21.

Nel mese di maggio ha collezionato due convocazioni ufficiali con la Prima Squadra in Super League con cui ha affrontato il ritiro pre – campionato.

Rizzo vanta un percorso con le nazionali giovanili della Svizzera: attualmente milita nell’Under 20.

Rizzo indosserà la maglia numero 45.

Benvenuto Mattia nella grande famiglia Bluceleste!