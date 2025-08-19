Ufficiale Vis Pesaro, dal Modena arriva Giovannini. Il calciatore ha firmato un triennale

Si chiude l'avventura di Romeo Giovannini al Modena, perché il calciatore, come fa sapere la società emiliana, è passato a titolo definitivo alla Vis Pesaro, formazione con la quale ha sottoscritto un contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota degli emiliani:

"Il Modena FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Romeo Giovannini al Vis Pesaro.

Trequartista classe 2001, era arrivato in gialloblù dal Carpi nell’estate del 2021. Sotto la Ghirlandina ha conquistato la promozione in Serie B e totalizzato 49 presenze, con 1 assist e 3 gol. La scorsa stagione ha vestito la maglia del Gubbio in prestito, concludendo la stagione a novembre per una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC augurano a Romeo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Questa, invece, quella della Vis: "La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Modena Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Romeo Giovannini. Il calciatore ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2028.

Giocatore moderno e rapido, Romeo unisce agilità e velocità a una grande duttilità tattica. Tutte qualità che lo rendono una pedina capace di accendere la manovra in più zone del campo, sia da attaccante che da trequartista. Con le sue accelerazioni e il tempismo negli inserimenti, Giovannini porta un mix di concretezza e imprevedibilità che arricchirà il reparto offensivo della Vis Pesaro.

Romeo cresce tra le giovanili di Savona e Carpi, le due squadre che poi gli consentiranno di muovere i primi passi tra i senior. Nella stagione 2019/2020 ha un primo impatto positivo in Serie D con il Savona, mentre nella stagione successiva trova l’esordio tra i professionisti con il Carpi, diventando un punto fermo per la squadra con i suoi 5 gol e 6 assist in 39 presenze. Nell’estate del 2021 passa al Modena, con il quale vince il campionato di Serie C e affronta in cadetteria il campionato 2022/23 e il girone d’andata del 2023/24. Dopo i prestiti a Virtus Entella e Gubbio, è pronto con entusiasmo a una nuova sfida a tinte biancorosse.

Benvenuto, Romeo!".