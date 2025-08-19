Ufficiale Pontedera, in difesa arriva il classe 2006 Lorenzo Beghetto

Il Pontedera ha annunciato tramite i propri canali l’ingaggio di Lorenzo Beghetto, difensore centrale classe 2006. Di seguito il comunicato ufficiale dei toscani:

L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Beghetto.

Beghetto, difensore centrale classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile del Cittadella, club nel quale ha compiuto l'intera trafila fino alla Primavera. Nell'ultima stagione ha maturato esperienza in Serie D, dividendosi tra Tuttocuoio e Chievo.

Benvenuto Lorenzo