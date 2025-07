Ufficiale Cavese, Konate rinnova e va in prestito: giocherà con la Nocerina

Dopo 56 presenze, di cui 22 nella scorsa stagione in Serie C, per Amara Konate è arrivato il momento di salutare la Cavese e tornare in Serie D per vestire la maglia della Nocerina. Prima di questo però il centrocampista guineano classe ‘99 ha prolungato di un anno il contratto in scadenza nel 2026. Questa la nota della società Blufoncé:

"Cavese 1919 Srl rende noto di aver prolungato, fino al 30 giugno 2027, il contratto con Amara Konate.

Contestualmente, le prestazioni sportive del centrocampista guineano vengono cedute in prestito a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026 alla Nocerina 1910, con opzione di riscatto a seguito del verificarsi di determinate condizioni".

Questa invece la nota dei rossoneri campani:

"La Nocerina si rinforza a centrocampo. Amara Konate è un nuovo calciatore della Nocerina.

Classe ’99 di nazionalità guineana, proviene dalla Cavese. Con la maglia blufoncè ha disputato gli ultimi due campionati collezionando, tra Serie D e Serie C, 51 presenze e 1 rete. Per lui si apre una nuova avventura in quarta serie, dove punterà a mettere in mostra tutto il suo potenziale.

Centrocampista solido e affidabile, una lavatrice di palloni da smistare ai compagni a cui non dispiace trovare la conclusione dalla distanza. Una dote che porta fin dai tempi del Perugia. Konate ha iniziato proprio col Grifone la sua esperienza calcistica in Italia. Nella stagione 18/19 tra le fila della Primavera colleziona 17 presenze siglando 4 reti. Nella stessa stagione viene girato in prestito al Rieti in Serie C, per il centrocampista è il debutto tra i professionisti dove totalizza 16 presenze.

Nella stagione 19/20 Konate fa ritorno a Perugia e fa il suo debutto in Serie B con 9 presenze. La stagione successiva passa al Messina in Serie C. Con i giallorossi di Sicilia colleziona 53 presenze e 1 rete".