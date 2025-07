Ufficiale Innesto d'esperienza per la difesa del Team Altamura: ha firmato il centrale Poli

Innesto d’esperienza per la retroguardia del Team Altamura che ha tesserato lo svincolato Poli. Il difensore centrale, reduce dall’esperienza alla Juventus Next Gen, vanta una lunghissima carriera fra Serie B (213 presenze) e Serie C (141 presenze). Questo il comunicato del club:

"Team Altamura si è assicurata per la prossima stagione le prestazioni dell’esperto difensore Fabrizio Poli, classe 1989, negli ultimi 4 anni in forza alla Juventus Next Gen con la quale ha collezionato 86 presenze.

Poli è un esperto difensore centrale nato a Bordighera, con una lunga carriera tra Serie B e Serie C, soprattutto con il Carpi, dove ha vissuto anche la storica promozione in Serie A.

L’arrivo di Poli ad Altamura rappresenta un grosso colpo di mercato della Società biancorossa, per lui un accordo che lo legherà fino al 30 giugno prossimo con opzione di rinnovo per la stagione successiva".