Ufficiale Virtus Verona, Cellai saluta con sei mesi d'anticipo. Risolto il prestito con la Fiorentina

Oggi alle 17:06 Serie C

Dopo un anno e mezzo con la maglia rossoblù addosso il difensore centrale classe 2004 Lorenzo Cellai saluta la Virtus Verona, con cui ha collezionato cinque presenze totali, per far ritorno alla Fiorentina. Di seguito il comunicato dei veneti:

"La Virtus Verona comunica di aver risolto l'accordo di cessione temporanea di Lorenzo Cellai con la ACF Fiorentina.

Al calciatore, che è sceso in campo complessivamente cinque volte con la maglia rossoblù, di cui due nella prima parte della stagione in corso tra campionato e Coppa Italia Serie C, auguriamo uno splendido futuro personale e professionale".