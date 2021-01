Dramma Livorno, se ne vanno anche Morelli e Mazzarani: la salvezza in mano ai baby?

vedi letture

Davide Agazzi, Davide Marsura, Antonio Porcino, Murilo, Pasquale Maiorino, persino capitan Matteo Di Gennaro; e ora anche Gabriele Morelli, sempre più vicino al Sudtirol.

Per essere gennaio, le uscite in casa Livorno sembrano più un bollettino di guerra, specie poi se si considera che mancano ancora 10 giorni alla fine del mercato e tutto può ancora accadere, ma soprattutto se si considera la situazione societaria che sta mettendo a repentaglio la storia di un club: perché, occorre parlar chiaro, la salvezza, in casa labronica, non passa ovviamente solo dal campo e dai baby che mister Alessandro Dal Canto si trova a dover schierare, passa in particolar modo dalle vicende societarie.

Stando a quanto riferisce Il Tirreno - ed. Livorno, la fideiussione che permettere ai labronici di poter iniziare anche la campagna acquisti non è ancora arrivata, nonostante paresse sbloccata nei giorni scorsi - e il Ds Raffaele Rubino si trova ancora con le mani legate; non solo, della situazione paradossale si è stufato il centrocampista Andrea Mazzarani, che da settembre stava aspettando il tesseramento ma che ha deciso, come riferisce livornotoday.it, di salutare senza metter firme.

In campo coi baby, una Primavera che affronta prime squadre in un girone alla fine decisamente complesso. Questa la situazione attuale...