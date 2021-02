Ds Lecco: "Capogna e Mastroianni? Non era facile sostituirli, parlano i numeri per loro"

A commentare questo mercato da poco concluso, in casa Lecco, è stato il Ds Domenico Fracchiolla, che ha così parlato ai microfoni ufficiali del club: "Sono arrivati giocatori importanti, e per questo voglio ringraziare nuovamente la proprietà e la famiglia Di Nunno che ci ha permesso di operare sul mercato: anche quello di Emmausso, per fare un esempio, è un acquisto in prospettiva, per farlo divenire patrimonio della società. A Catania non avrà segnato molto, ma l'anno prima, a Vibo Valentia, senza rigori, ha siglato 9 gol, non pochi per un esterno, e abbiamo colto l'occasione visto che gli etnei volevano cambiare modulo. Abbiamo poi preso giocatori giovani, un altro elemento di ottimo livello come Azzi, e di questo ringrazio il presidente che con i buoni rapporti col Seregno ci ha permesso di tesserarlo. E' evidente che stiamo programmando anche il futuro, e lo abbiamo dimostrato anche tenendo giocatori come Capogna e Mastroianni: per loro parlano i numeri, non era facile sostituirli, chi ha giocatori più importanti se li tiene. Noi siamo stati bravi nel mercato estivo, tutti vorrebbero un attaccante da 20 gol ma in C non è facile trovarli. Saraniti? L'operazione non è neppure iniziata, per il Palermo è incedibile".

A proposito di attaccanti, nota sull'addio con Juan Cruz Kaprof: "Per Kaprof ci sono state una serie di situazioni... non si è ambientato molto, voleva tornare più vicino casa, cercava più continuità, i presupposti per l'addio c'erano. Ma tutto concordato con lui già da settimana scorsa. Per altro, a differenza di quanto altri dicono, siamo molto rispettosi con i giocatori, e lo siamo stati anche con lui, aveva un piccolo infortunio e abbiamo continuato a curarlo per poi agevolarlo dopo. E anche lui è stato molto serio".

E proprio in merito alle possibili uscite precisa: "A livello di struttura societaria siamo una struttura solida, rispettiamo gli impegni e siamo coerenti: normale che ci abbiano fatto richieste per i nostri giocatori, ci siano stati sondaggi, ma se riteniamo incedibile un giocatore, così è. Ovviamente se ci sono offerte esorbitanti che fanno bene alla società ne parliamo, ma per il resto quando diciamo una cosa non la cambiamo. Tanto che abbiamo alzato l'asticella della credibilità, qua vogliono venire tutti, e questo mi inorgoglisce molto: ora vogliamo stare sempre nella parte alta della classifica".