Ds Livorno: "Dal Canto top, ma serviva aria nuova. Amelia scelto per senso d'appartenenza"

Nella lunga intervista rilasciata a Il Tirreno - ed. Livorno, il Ds del Livorno Raffaele Rubino ha parlato anche del cambio in panchina, che ha visto Marco Amelia subentrare ad Alessandro Dal Canto: "Dal Canto è un tecnico validissimo e le sue ultime stagioni in categoria lo dimostrano. Nel corso delle difficoltà ci siamo uniti tantissimo con il gruppo e abbiamo cercato di fortificare lo spogliatoio anche fuori dal campo. Ogni giorno subentrava un problema nuovo, ma vi assicuro che abbiamo fatto il massimo per garantire alla squadra la situazione più serena possibile. L’esonero? A gennaio avevamo cambiato tantissimi giocatori che dovevano ancora imparare a conoscersi. Poi forse c’era bisogno di nuovi stimoli, di una ventata d’aria fresca in una situazione pesante come la nostra. Un tentativo di cambiare rotta. Amelia? Abbiamo valutato più profili, poi la società ha fatto questa scelta cercando un allenatore che avesse motivazioni e senso di appartenenza per caricare il gruppo".