DS Padova: "Da Vicenza non mi ha chiamato nessuno. E non mi sono proposto ad altri club"

Rumors di mercato intorno al Ds del Padova Sean Sogliano, che, dalle colonne de Il Mattino di Padova ribadisce però che per il momento è concentrato solo sugli imminenti playoff che potrebbero portare i biancoscudati in B: "Da Vicenza non mi ha mai chiamato nessuno. Non sono stato contattato da nessuna società e non sono certo il tipo che va a proporsi. Non lo facevo quando ero senza squadra figuriamoci adesso. Sono concentrato sui prossimi playoff, vivo il Padova in maniera intensa e viscerale, penso solo a questo e non mi interesso ad altro. Poi ni confronterò con la proprietà e valuteremo se ci saranno i presupposti per continuare insieme. Non ne faccio una questione di categoria. Sono stato anni in categorie minori in società nelle quali stavo bene, così come sono rimasto pochi mesi in Serie A dove non mi sono trovato a mio agio. Per me in primis conta avere stimoli e fiducia da parte della società. Tutte cose che a Padova in questo momento sento di avere".