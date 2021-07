Ds SudTirol: "Siamo vicini a chiudere con un difensore centrale. Per l'attacco siamo a posto"

Inizia la stagione del SudTirol, e il Ds Paolo Bravo, alla vigilia del ritiro, ha parlato dalle colonne del Corriere dell'Alto Adige. Concentrandosi maggiormente sull'attacco: "Siamo sulla buona strada. In questo momento con Candellone siamo in sei, e quindi stiamo così. Terremo solo Voltan e Casiraghi, il leit motiv della squadra sarà quello con cui abbiamo finito l’anno scorso. In caso di bisogno abbiamo Candellone o Rover che sanno giocare in quella zona di campo".

Conclude: "L’anno scorso siamo partiti in 21, quest’anno mi piacerebbe essere in 22: se adesso, come sembra, riusciamo a chiudere con il difensore centrale (Zaro, ultima stagione al Modena, è il favorito, ndr) non ci manca poi tanto".