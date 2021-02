Ds Teramo: "Proseguire con mister Paci? Continuiamo a far bene e tutto verrà naturale"

Attraverso i canali ufficiali del club, il Ds del Teramo Sandro Federico ha tracciato un bilancio attuale: "Sono da sempre ambizioso, siamo partiti con molte difficoltà ma avevo già nelle testa l'idea che saremmo riusciti a fare una buona squadra con un ottimo allenatore, seppur emergente: siamo partiti bene, poi abbiamo patito un calo con i giocatori più importanti, ecco perché ci sono stati alcuni pareggi di troppo. Ma possiamo arrivare a obiettivi importanti, abbiamo capito quali sono i nostri difetti e ci stiamo lavorando. Possiamo toglierci soddisfazioni, ma intorno a noi serve un ambiente sereno e fiducioso: siamo vivi e abbiamo voglia di fare bene, sappiamo di poter raggiungere quel terzo o quarto posto che ora sembra lontanissimo. Quando siamo al massimo, siamo capaci di vincere contro qualsiasi avversario, abbiamo dimostrato di potercela giocare ad armi pari con tutti, ma un calo fisiologico nell'arco di una stagione è comprensibile. Siamo convinti di come lavoriamo e di cosa facciamo durante la settimana, abbiamo in rosa giocatori forti, serve solo una vittoria per tornare a marciare come nelle prime 10 giornate".

Prosegue poi con una nota sulla rosa: "Da anni seguo tutti i campionati anche in ottica mercato, ma purtroppo alcuni di loro sono falsati, si deve quindi fare massima attenzione alle valutazioni: tante squadre sono ferme da mesi, riprendono tardi, non è facile andare a pescare in queste categorie. Rinnovi? Con alcuni vorremmo iniziare un discorso per l'anno successivo, non entriamo nei dettagli ma chiaramente pensare già a un prossimo futuro può dare una spinta in più: chiaro comunque che in C i contratti sono diversi dalla A, difficilmente se ne fanno di lunghissimi". Andando poi al mercato: "Quando partimmo un anno e mezzo fa e puntavamo alle plusvalenze, si fu molto criticati, ma oggi questa proprietà, forse unica in C, vanta di avere Diakitè, Cianci, Santoro e Piacentini che sonno valore aggiunto e faranno far cassa: con loro, anche altri giovani. Si può far calcio oltre al risultato sportivo della domenica. Attaccanti? Mazzeo è andato a Potenza, a 38 anni, con un anno e mezzo di contratto, ma non è un'operazione logica, poteva darci si in termini di esperienza ma si deve guardare anche altro. A me a esempio piace molto Cocuzza del Legnano, in Serie D, sta facendo benissimo dallo scorso anno, ma quella società ha chiesto anche un parametro di troppo per il tesseramento, quindi l'operazione non si è fatta: pesco in D, ma devo provare a non spendere soldi. Chiaro, il sacrificio si sarebbe potuto fare, ma se dietro avesse avuto una determinata logica".

Sul suo personale: "Del mio futuro ancora non abbiamo parlato, io sono abituato a ragionare in prospettiva al netto di quello che sarà poi il mio contratto, per me l'ultimo dei problemi. Mi interessa solo lavorare, non riesco a guardare oltre".

Conclude: "Proseguire con mister Paci? Continuiamo a far bene e tutto verrà naturale. E' stato fatto un lavoro meraviglioso, il mister ci ha dato una spinta in più, ha portato quel bagno di umiltà di cui avevamo bisogno, ci ha fatto tornare con i piedi per terra dando anche una certa identità alla squadra. Sarà, o meglio, mi auguro sia, una naturale conseguenza".