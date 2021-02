esclusiva Ds Cavese: "Mercato impegnativo. Contratti fino al 2022? Crediamo nella salvezza"

vedi letture

Una classifica che piange, una squadra da rifare e con solo 20 giorni a disposizione: quello che potrebbe sembrare quasi un film di fantascienza, è stata invece la realtà della Cavese, che ha completamente cambiato volto con il mercato di gennaio.

L'arrivo del Ds Francesco Lamazza lo scorso 11 gennaio ha dato vita a un nuovo percorso, che porta ora i campani a lottare con le unghie e con i denti per la salvezza: dieci cessioni e altrettanti acquisti (tutti alti profili per la categoria), praticamente quasi una formazione, e primi punti messi in cascina. La strada è lunga, ma l'avvio è stato buono.

Di tutto questo, il direttore ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Un mercato di gennaio che ha rivoluzionato la rosa: soddisfatti di quanto fatto?

"Il mio intento e quello del club era quello di cambiare le facce all'interno dello spogliatoio, lo impone la classifica, andava riportato entusiasmo. E' stato un lavoro faticoso, cercavamo principalmente gente disposta a lottare, e non è stato semplice trovarla perché a gennaio, per muoversi, si guarda soprattutto la classifica, e la nostra non agevolava il lavoro, o il contratto più lungo. E' stato impegnativo, ma un grande lavoro di squadra, il presidente mi è sempre stato vicino, ma ci ha reso felici: ho preso calciatori che avrei preso anche a giugno, ed effettivamente abbiamo stipulato contratti fino al 2022. Vogliamo gettare le basi per il futuro".

Chiaro quindi che c'è la consapevolezza che la salvezza può arrivare...

"La determinazione e la voglia di risalire la china che ha mostrato la squadra mi fa davvero ben sperare: ci aspetta un mese impegnativo, ma sono fiducioso".

Il pareggio di ieri contro il Bari può esser quindi considerato come un segnale alle avversarie?

"Sarà un girone di ritorno avvincente, dobbiamo monetizzare il più possibile perché vincere è sempre dura, ma nella squadra vedo lo spirito giusto. Venderemo cara la pelle da qui a fine anno".

Ma torniamo agli acquisti: quale è stato il calciatore più difficile da portare a Cava?

"A parte Calderini, che conoscevo dai tempi della Sambenedettese e verso cui c'è stima reciproca, sono state tutte operazioni complesse, forse Scoppa la più ostica, ma non saprei. Elio (Calderini, ndr) sa come lavoro e ha comunque sposato la causa nostra lasciando la Carrarese quarta in classifica, e quello per noi è stato un segnale importante, ha dato il là al nostro mercato".

Occhio ora agli svincolati?

"Il mister crede molto nel gruppo, non vorrebbe intaccare quanto si sta creando, e l'idea di premiare, per così dire, i ragazzi l'abbiamo tutti. E' chiaro però che l'occhio vigile sul mercato lo teniamo".

Si era parlato di un interesse per Mazzeo: sarà eventualmente nel reparto avanzato il possibile rinforzo?

"Di Mazzeo se ne parlava da tempo, probabilmente anche prima del mio arrivo, ma noi con Gerardi siamo a posto nel reparto avanzato. Se ma arrivasse qualcuno, non è per forza un attaccante".