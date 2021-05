esclusiva Modena, la carica di Matteassi: "Playoff tosti, ma non vogliamo fare la comparsa"

Nella settimana che vedrà i playoff di Serie C entrare nella fase calda, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il Ds del Modena Luca Matteassi.

La squadra entrerà domenica nella Fase Nazionale degli spareggi, come miglior quarta di tutta la categoria, in una posizione dunque privilegiata, che obbliga lo stesso i canarini alla massima attenzione, come ha affermato il direttore: "Daremo il massimo. Sappiamo che sarà dura perché insieme a noi ci sono molte squadre importanti, ma non entreremo in questi playoff per fare la comparsa. Vorremmo spingerci più in là possibile".

Dare quindi un finale altisonante a un campionato che possiamo definire di gran livello?

"Siamo molto soddisfatti di quella che è stata la nostra stagione, nel girone a detta di tutti più ostico siamo arrivati quarti, con un punteggio che ci è valso il superamento delle altre due quarte classificati negli altri due raggruppamenti. Il percorso è stato fino ottimo, ma adesso dobbiamo concentrarci solo sui playoff".

I rumors di mercato però iniziano già ad esserci: il suo nome è accostato al Pescara.

"Vedo che la notizia esce almeno due volte al giorno da ogni parte, ma è infondata, perché da Pescara non mi ha mai chiamato nessuno. Io sono al Modena e penso solo al Modena, non capisco chi abbia messo in giro questa voce. Dietro la quale, ripeto, non c'è nulla di vero".