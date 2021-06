esclusiva Musa: "Novara? Ho avuto colloqui con un paio di proprietà. Attendo"

Chiusa la parentesi con il Savoia in Serie D, lasciato a metà campionato per divergenze con la proprietà, per l'ex Ds dell'Avellino Carlo Musa potrebbero nuovamente aprirsi le strade del professionismo: è infatti recentemente tornato in auge il suo nome.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com lo hanno contattato per un punto della situazione.

Il suo nome è stato recentemente accostato al Novara: si sta muovendo qualcosa in tal senso?

"Ci sono stati alcuni sondaggi, un paio di colloqui con alcune proprietà: per il momento sono in attesa di capire l'evolversi della situazione".

Che progetto le piacerebbe sposare dopo la doppia avventura ad Avellino e quella con il Savoia?

"Non vi è una preclusione sulla categoria, ma è importante per me la serietà della proprietà e la programmazione. Il calcio sta cambiando soprattutto nel management, assistiamo a degli assetti dirigenziali diversi rispetto al solito e noi direttori dobbiamo essere bravi a lavorare in gruppo con professionalità e diplomazia, oltre che competenza e serietà. Mi piacerebbe valorizzare dei giovani come accaduto in passato, creando il giusto mix con dei giocatori più esperti in un ambiente sano: non è facile ma con pazienza e ambizione si possono affrontare anche le sfide più difficili".

Una bella sfida quella che in D accettò appunto con l'Avellino: cosa si porta dietro di quell'esperienza?

"Sicuramente in Irpinia ho vissuto una grande esperienza dal lato umano e professionale. Insieme a un gruppo di lavoro importante, sono riuscito in un'impresa impossibile fino a poche settimane prima della fine. Alcuni ragazzi hanno poi avuto la possibilità di approdare in categorie superiori e sono molto felice perché lo hanno meritato. Se penso a Parisi, Tribuzzi o a Da Dalt, Gerbaudo e Viscovo sono orgoglioso delle scelte fatte. Si sono meritati tutto ciò per la loro volontà e fame, e spero possano ambire sempre a competizioni maggiori".

A proposito di Avellino. A distanza, come giudica il campionato da poco in archivio degli irpini?

"Senza ombra di dubbio, i lupi sono stati autori di un campionato importante in cui hanno gettato le basi per il futuro. Avellino merita la B per la passione dei tifosi e questa proprietà ha le carte in regola per centrare questo obiettivo. Sono stati bravi a riaccendere la passione del pubblico dopo il Covid e questo potrebbe essere un ingrediente importante, augurandoci di avere gli stadi aperti nella prossima stagione".