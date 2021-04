ESCLUSIVA TMW - Piacenza, Gonzi: "La foto della stagione? La gara di Vercelli: salvezza meritata"

esclusiva Piacenza, Gonzi: "La foto della stagione? La gara di Vercelli: salvezza meritata"

vedi letture

"E' stata un'annata complicata, abbiamo chiuso il girone di andata con 18 punti e la strada era in salita, ma con i nuovi innesti, il cambio in panchina, perché si sa, paga sempre l'allenatore, ci siamo ripresi e la salvezza è arrivata: ci serviva forse una scossa, che c'è stata, in ogni gara abbiamo preso più fiducia e il traguardo è stato centrato": così, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante del Piacenza Juri Gonzi.

Gli emiliani, nella sorta di anno zero che hanno vissuto quest'anno, l'inizio di una nuovo percorso, hanno infatti conquistato la permanenza in categoria, che era tutt'altro che scontata. La stessa è arrivata con una giornata di anticipo.

Un anno travagliato, come dicevi: c'è mai stata la paura di non farcela?

"E' chiaro che alle volte abbiamo convissuto anche con questo sentimento, ma in ogni gara abbiamo sempre dato il massimo, per evitare di dover giocare i playout, che sono sempre un terno al lotto, molto più dei playoff: gli spareggi salvezza, infatti, sono una guerra che mette in ballo la permanenza nel professionismo, e non è una situazione di poco conto".

A livello personale, invece, che stagione è stata?

"Per me è stato un anno importante, ho realizzato 6 gol e trovato i nuovi stimoli che cercavo dopo aver dato tutto con l'AlbinoLeffe, società che ringrazio per il lungo percorso fatto insieme. Qui a Piacenza mi sono rilanciato, dopo momento in cui, da svincolato, ho anche rischiato di rimanere fermo visto il momento e le regole sui cosiddetti under. Ma tutto è andato per il meglio".

Il futuro sarà sempre in biancorosso?

"Con il club ho un altro anno di contratto, sotto questo aspetto non credo ci siano problemi".

Una fotografia della stagione.

"Sicuramente la gara contro la Pro Vercelli, è stata il momento clou del campionato. Una festa meritata".