Favilla "Presentata un'offerta a Spinelli per il Livorno. Serie C o D? Non cambia nulla"

vedi letture

Intervistato da Il Tirreno l’imprenditore Franco Favilla ha confermato di aver presentato un’offerta per l’acquisto del Livorno: “Spinelli sulla carta ha solo il 10%, ma in realtà come avete scritto anche voi è lui che supporto finanziariamente la società quando c’è bisogno di liquidità, quindi per me il referente è lui. Gli altri soci? Sono assolutamente pronto a parlare anche con loro. - continua Favilla - Abbiamo spulciato tutti i numeri, c’è voluto un po’, ma io non mi tuffo al buio e i numeri parlano chiaro. C’è bisogno che tutti facciano uno sforzo. Lo deve fare in parte chi cede la società se vuole che esista un futuro, e naturalmente lo devo fare soprattutto io che compro visto che di soldi ne servono un bel po’ se vogliamo tornare a parlare di calcio vero. Cosa chiedo a Spinelli? Vede, io voglio comprare un auto un po’ ammaccata e sono disposto a metterci soldi per sistemarla e rimetterla in strada. Però non è che posso pagare bolli e assicurazioni del passato. Serie C o serie D cambia qualcosa? No, in ogni caso al momento del mio ingresso serviranno comunque 2-3 milioni solo per ripartire".