Ufficiale FeralpiSalò, ceduto Motti: il terzino destro scende di categoria e va al Forlì

vedi letture

Serie C

Oggi alle 22:25 Serie C

Dalla FeralpiSalò al Forlì, Federico Motti. Di seguito il comunicato ufficiale del club biancorosso: "Federico Motti è un nuovo giocatore del Forlì. Ill terzino destro classe 2004 indosserà la maglia biancorossa nel prosieguo della stagione 2024/25. Da parte della società il miglior augurio per la nuova avventura con la nostra maglia.

Motti arriva a Forlì dopo aver iniziato la stagione con la maglia della Feralpisalò dove ha collezionato due presenze. Il classe 2004 è cresciuto in settori giovanili importanti quali Inter e Parma dove nella scorsa stagione è stato protagonista con la Primavera di 24 partite e 3 gol. Motti arriva per allungare la rotazione degli Under e sulla fascia destra".