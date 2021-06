Feralpisalò, ecco Vecchi. Pasini: "Ha lavorato bene al Sudtirol, club simile al nostro"

Sarà Stefano Vecchi il nuovo tecnico della Feralpisalò. Manca l'annuncio ufficiale, ma dalle colonne di BresciaOggi, a confermare il tutto, è il presidente della formazione gardesana Giuseppe Pasini: "Con il Sudtirol ha fatto molto bene, disputando un grandissimo campionato. È rimasto in corsa per la promozione diretta in B fino a 3 giornate dal termine. Ha pagato cara la sconfitta con la Triestina al Nereo Rocco. Ma il suo rendimento è stato costante, con un solo punto di differenza tra il bottino conquistato nell’andata e quello del ritorno. Vecchi ha lavorato in una società che assomiglia molto alla nostra: a Bolzano non fanno salti nel vuoto, ma programmano con attenzione e bravura. Obiettivo? Raggiungere un piazzamento non inferiore a quello appena conseguito (5° posto, ndr) e, se possibile, migliorare".