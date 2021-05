Floriano: "Il mio sogno è portare il Palermo in B: si dovrà realizzare la grande impresa"

"Mi dà fastidio leggere inesattezze sul conto dei calciatori. Troppa superficialità, a volte. Alcuni danno proprio i numeri. E a vederli non sono solo i tifosi ma anche gli addetti ai lavori. Una sfumatura può essere importante. Contratto? Il vincolo è fino al 2022. La gente ci giudica, è giusto che le notizie siano esatte": esordisce così, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l'attaccante del Palermo Roberto Floriano.

Che quando gli viene chiesto se il Palermo andrà in B risponde così: "Ne sono convinto ma bisognerà realizzare la grande impresa. Del resto i record son fatti per essere battuti. Vedo una squadra in salute. Mi dispiace solo per la mancanza di pubblico. La cosa più bella? Dare una gioia immensa alla città e ai tifosi, dopo un'annata difficile. Il mio sogno è portare i rosa in B. Certe emozioni lasciano il segno. Per sempre. Abbiamo dato una svolta al campionato e la vittoria sul Teramo ha portato entusiasmo. Peccato non giocare subito. A uno poi che come me ha fatto gol, aspettare dieci giorni per tornare in campo sembra un’eternità. L'attaccante non vede l’ora di ripetersi".