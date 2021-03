FOCUS TMW - Serie C 2020/2021, le panchine: Baldini alla guida del Catania

focus Serie C 2020/2021, le panchine: Baldini alla guida del Catania

Il 27 settembre ha preso il via il campionato di Serie C 2020-21.

Sessanta club ai nastri di partenza, divenuti 59 dopo l'estromissione del Trapani, e tanti nuovi volti sulle panchine. Che in immediato hanno subito scossoni: prima dell'avvio, il Foggia ha cambiato ben tre allenatori, ma dopo quattro giornate è stato il turno dell'Arezzo, con il club toscano che ha poi esonerato anche Camplone e chiamato Stellone.

Marzo si è aperto con l'esonero di Dal Canto a Livorno, ma è stata questa una settimana particolare, che ha visto svariati ribaltoni, ultimo dei quali a Pistoia: dopo Frustalupi, esonerato anche Riolfo, rimpiazzato dall'esperto Sottili.

Con Tuttomercatoweb.com, diamo uno sguardo complessivo a tutti i cambi di panchina avvenuti in stagione:

AlbinoLeffe: Marco ZAFFARONI (confermato)

Alessandria: Angelo GREGUCCI (confermato) -> esonerato il 21/01 -> dal 22/01 Moreno LONGO

Alma Juventus Fano: Marco ALESSANDRINI (confermato) -> esonerato il 02/11 -> 02/11 Flavio DESTRO

Arezzo: Alessandro POTENZA (nuovo) -> esonerato il 19/10 -> dal 19/10 Andrea CAMPLONE -> esonerato il 17/01 -> dal 18/01 Roberto STELLONE

Avellino: Piero BRAGLIA (nuovo)

Bari: Gaetano AUTERI (nuovo) -> esonerato il 09/02 -> dal 09/02 Massimo CARRERA

Bisceglie: Giovanni BUCARO (nuovo) -> esonerato il 01/02

Carpi: Sandro POCHESCI (nuovo) -> esonerato il 21/01 -> dal 21/01 Luciano FOSCHI -> dimessosi l'11/02 -> dal 12/02 Sandro POCHESCI

Carrarese: Silvio BALDINI (confermato)

Casertana: Federico GUIDI (nuovo)

Catania: Giuseppe RAFFAELE (nuovo) -> esonerato il 18/03 -> dal 19:03 Francesco BALDINI

Catanzaro: Antonio CALABRO (nuovo)

Cavese: Giacomo MODICA (nuovo) -> dimissioni l'11/11 -> dal 16/11 Vincenzo MAIURI -> esonerato il 28/12 -> dal 28/12 Salvatore CAMPILONGO

Cesena: William VIALI (confermato)

Como: Marco BANCHINI (confermato) -> esonerato l'1/12 -> dall'1/12 ad interim a Giacomo GATTUSO e Massimiliano GUIDETTI

Feralpisalò: Massimo PAVANEL (nuovo)

Fermana: Mauro ANTONIOLI (confermato) -> esonerato il 6/12 -> dal 6/12 Giovanni CORNACCHINI

Foggia: Eziolino CAPUANO (nuovo) -> risoluzione il 28/09 -> dal 29/09 Vincenzo MAIURI -> esonerato il 10/10 -> dal 11/10 Marco MARCHIONNI

Giana Erminio: Cesare ALBE' (confermato) -> dal 09/12 Oscar BREVI

Grosseto: Lamberto MAGRINI (confermato)

Gubbio: Vincenzo TORRENTE (confermato)

Imolese: Roberto CEVOLI (confermato) -> esonerato il 20/12 -> dal 22/12 Pasquale CATALANO

Juventus U23: Lamberto ZAULI (nuovo)

Juve Stabia: Pasquale PADALINO (nuovo)

Lecco: Gaetano D'AGOSTINO (confermato)

Legnago: Massimo BAGATTI (nuovo) -> dal 9/03 Giovanni COLELLA

Livorno: Alessandro DAL CANTO (nuovo) -> esonerato il 01/03 -> dal 01/03 Marco AMELIA

Lucchese: Francesco MONACO (confermato) -> esonerato il 23/10 -> dal 26/10 Giovanni LOPEZ

Matelica: Gianluca COLAVITTO (confermato)

Modena: Michele MIGNANI (confermato)

Monopoli: Giuseppe SCIENZA (confermato)

Novara: Simone BANCHIERI (confermato) -> esonerato il 02/11 -> dal 02/11 Michele MARCOLINI -> esonerato il 14/12 -> dal 14/12 Simone BANCHIERI

Olbia: Massimiliano CANZI (nuovo)

Palermo: Roberto BOSCAGLIA (nuovo) -> esonerato il 28/02

Paganese: Alessandro ERRA (confermato) -> esonerato il 14/01 -> dal 14/01 Raffaele DI NAPOLI

Padova: Andrea MANDORLINI (confermato)

Pergolettese: Matteo CONTINI (confermato) -> dimessosi il 16/11 -> dal 18/11 Luciano DE PAOLA

Perugia: Fabio CASERTA (nuovo)

Piacenza: Vincenzo MANZO (nuovo) -> esonerato il 25/01 -> dal 26/01 Cristiano SCAZZOLA

Pistoiese: Nicolò FRUSTALUPI (nuovo) -> esonerato il 24/11 -> dal 24/11 Giancarlo RIOLFO -> esonerato il 09/03 -> dal 09/03 Stefano SOTTILI

Pontedera: Ivan MARAIA (confermato)

Potenza: Mario SOMMA (nuovo) -> esonerato il 02/11 -> dal 03/11 Ezio CAPUANO -> esonerato il 04/02 -> dal 5/02 Fabio GALLO

Pro Patria: Ivan JAVORCIC (confermato)

Pro Sesto: Francesco PARRAVICINI (confermato)

Pro Vercelli: Francesco MODESTO (nuovo)

Ravenna: Giuseppe MAGI (nuovo) -> esonerato il 16/11 -> dal 17/11 Leonardo COLUCCI

Renate: Aimo DIANA (confermato)

Sambenedettese: Paolo MONTERO (confermato) -> esonerato il 23/10 -> dal 28/10 Mauro ZIRONELLI -> dimessosi l'8/02 -> dall'11/02 Paolo MONTERO

SudTirol: Stefano VECCHI (nuovo)

Teramo: Massimo PACI (nuovo)

Ternana: Cristiano LUCARELLI (nuovo)

Triestina: Carmine GAUTIERI (confermato) -> esonerato il 30/11 -> dal 30/11 Giuseppe PILLON

Turris: Francesco FABIANO (confermato) -> dal 22/04 Bruno CANEO

Vibonese: Angelo GALFANO (nuovo) -> dimessosi il 15/04 -> dal 17/02 Giorgio ROSELLI

Virtus Francavilla: Bruno TROCINI (confermato) -> esonerato il 17/03 - > dal 18/03 Alberto COLOMBO

Virtus Verona: Luigi FRESCO (confermato)

Viterbese: Agenore MAURIZI (nuovo) -> esonerato l'08/11 -> dal 14/11 Roberto TAURINO

Vis Pesaro: Giuseppe GALDERISI (confermato) -> esonerato il 3/11 -> dal 03/11 Daniele DI DONATO