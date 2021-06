focus Serie C 2021-22, la situazione delle panchine: Scienza alla Pro Vercelli

Una Serie C ancora in fermento, con i playoff che devono essere portati a termine e la Serie D che deve ancora decretare l'ultima promossa tra i pro; non solo, in ballo anche riammissioni e ripescaggi.

Al netto di ciò, però, ci sono già 59 formazioni certe di prendere parte al campionato 2021-22, che inizia a prendere lentamente forma: gli stessi stanno piano piano sciogliendo il nodo allenatore, e, con TuttoMercatoWeb.com, analizziamo ora la situazione:

AlbinoLeffe: ?

Avellino: Piero Braglia 50%, altro 50%

Bari: Michele MIGNANI (nuovo)

Campobasso: Mirko Cudini 80%, altro 20%

Carpi: Francesco Baldini 40%, Alberto Gilardino 40%, altro 20%

Carrarese: Antonio DI NATALE (confermato)

Casertana: Federico GUIDI (confermato)

Catania: in attesa di novità sul fronte societario

Catanzaro: Antonio CALABRO (confermato)

Cesena: William VIALI (confermato)

Cosenza: Piero Braglia 10%, Roberto Boscaglia 10%, altro 80%

FeralpiSalò: Stefano VECCHI (nuovo)

Fermana: Maurizio DOMIZZI (nuovo)

Fiorenzuola: Luca Tabbiani 80%, altro 20%

Foggia: Zdenek Zeman 70%, Marco Marchionni 20%, altro 10%

Giana Erminio: Oscar BREVI (confermato)

Gozzano: Antonio Soda 90%, altro 5%

Grosseto: Lamberto MAGRINI (confermato)

Gubbio: Vincenzo TORRENTE (confermato)

Imolese: Lorenzo Mezzetti 50%, altro 50%

Juventus U23: Lamberto Zauli 95%, altro 5%

Juve Stabia: Marco Marchionni 30%, Marco Zaffaroni 20%, Silvio Baldini 15%, Pasquale Padalino 5%, altro 30%

Lecco: Mauro ZIRONELLI (nuovo)

Legnago: Giovanni COLELLA (confermato)

Mantova: Emanuele Troise 50%, altro 50%

Matelica: Gianluca Colavitto 90%, altro 10%

Modena: Attilio TESSER (nuovo)

Monopoli: Salvatore Sullo 20%, Stefano Sottili 20%, altro 60%

Monterosi: David D'ANTONI (confermato)

Montevarchi: Roberto Malotti 90%, altro 10%

Novara: Simone Banchieri 40%, Walter Novellino 30%, altro 30%

Olbia: Massimiliano CANZI (confermato)

Palermo: Giacomo FILIPPI (confermato)

Padova: Bruno Tedino 50%, Andrea Mandorlini 5%, altro 45%

Paganese: Raffaele DI NAPOLI (confermato)

Pergolettese: Fiorenzo Mario Albertini 50%, altro 50%

Pescara: Gaetano AUTERI (nuovo)

Piacenza: Cristiano SCAZZOLA (confermato)

Pontedera: Ivan MARAIA (confermato)

Potenza: Fabio GALLO (confermato)

Pro Patria: Luca PRINA (nuovo)

Pro Sesto: Antonio FILIPPINI (confermato)

Pro Vercelli: Giuseppe SCIENZA (nuovo)

Reggiana: Aimo DIANA (nuovo)

Renate: Francesco PARRAVICINI (nuovo)

Sambenedettese: ?

Seregno: Carlos Franca 80%, altro 20%

SudTirol: Ivan JAVORCIC (nuovo)

Taranto: Giuseppe Laterza 80%, altro 20%

Teramo: in attesa di novità sul fronte societario

Trento: Carmine PARLATO (confermato)

Triestina: ?

Turris: Bruno CANEO (confermato)

Vibonese: Giorgio Roselli 10%, altro 90%

Virtus Entella: Gennaro VOLPE (confermato)

Virtus Francavilla: Roberto TAURINO (nuovo)

Virtus Verona: Luigi FRESCO (confermato ma inibito per un anno)

Viterbese: Alessandro DAL CANTO (nuovo)

Vis Pesaro: Marco BANCHINI (nuovo)