Foggia, ecco il rinforzo in difesa: dal Sorrento arriva Panico a titolo definitivo
Il Foggia si rinforza in difesa. La squadra allenata da Delio Rossi ha ufficializzato l'arrivo di Ciro Panico. Il centrale classe '99 arriva dal Sorrento a titolo definitivo e firma un contratto biennale con i satanelli. Di seguito la nota del Foggia:
"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ciro Panico. Il difensore vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027.
Ciro Panico, nato a Napoli il 3 agosto 1999, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Gragnano. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Potenza, Cosenza, Juve Stabia, Feralpisalò, Taranto e, nell’ultima stagione, quella del Sorrento, collezionando complessivamente 9 presenze in Serie B e 127 in Serie C.
Benvenuto a Foggia, Ciro!"
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.